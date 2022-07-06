Турция напомнила Швеции и Финляндии о требованиях для вступления в НАТО Турция направила Швеции и Финляндии требование об экстрадиции членов РПК и FETO

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Турция отправила Швеции и Финляндии письменное требование выслать членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил министр юстиции Бекир Боздаг, передает гостелеканал TRT Haber. Ранее Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Одним из требований Турции была высылка 73 членов организаций, признанных в стране террористическими.

В Швецию и Финляндию было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO, — говорится в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции членов РПК. Он назвал это дипломатической «победой» и добавил, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности.