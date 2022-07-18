Эрдоган пригрозил затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Турцией, если они не выполнят ее требований, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства подчеркнул, что особенно это касается Швеции, сообщает РИА Новости.

Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований, процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции, — цитирует агентство турецкого лидера.

Ранее Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности. Стороны договорились усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Анкара высказывалась против присутствия Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в поддержке РПК.

В начале июля турецкие власти напомнили Швеции и Финляндии о соблюдении требований для вступления в НАТО. Они направили письма в Стокгольм и Хельсинки с требованием о высылке членов РПК, а также организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).