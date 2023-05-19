Называет Путина бензоколонкой: Десантис готовится стать президентом США Губернатор Флориды Рон Десантис имеет шансы переехать в Белый дом. Что это будет значить для России

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

The Wall Street Journal сообщила об утечке: возможно, уже 25 мая губернатор Флориды Рон Десантис подаст заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах президента США от Республиканской партии. Официально вступить в гонку он может 29 мая. Об этом рассказали источники издания в кругах, близких к потенциальным спонсорам избирательной кампании губернатора. Таким образом, 44-летний политик бросит вызов 76-летнему Дональду Трампу, который мечтает вернуться в Белый дом. Кому-то из них предстоит сразиться 5 ноября 2024 года с кандидатом от Демпартии (возможно, с Джо Байденом). Есть ли шансы у Десантиса, чего ждать от него Москве — в материале NEWS.ru.

Кто такой Рон Десантис

С января 2019 года Десантис занимает пост губернатора Флориды. До этого он был конгрессменом — в 2012 году впервые избрался, а затем дважды переизбирался в палату представителей от округа родного штата.

За Десантисом прочно закрепился образ народного политика. Он родился в 1978 году в Джексонвилле в семье потомков эмигрантов из Италии. Его мать работала медсестрой, а отец устанавливал телеприставки. Мальчик посещал католическую школу. При этом «парень из народа» учился на историка в Йельском университете, где стал гордостью бейсбольной команды, а затем — на адвоката в Гарвардской школе права.

За спиной Десантиса служба в юридическом подразделении ВМС США. Он работал с заключенными американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе, консультировал элитный спецназ SEAL («морских котиков»), в том числе командира опергруппы специальных операций «Запад» в иракской Фаллудже. За это он получил множество медалей: «За заслуги перед военно-морским флотом и корпусом морской пехоты», «Бронзовая звезда», «За службу в глобальной войне с терроризмом» и «За кампанию в Ираке». С таким послужным списком он быстро пошел вверх по карьерной лестнице.

Личная жизнь Десантиса также выглядит образцовой, в отличие от Трампа за ним не тянется шлейф скандалов. С 2009 года он женат на тележурналистке Кейси Блэк, с которой познакомился еще в студенческие годы. Брак был заключен католическим священником «без всяких свадебных фотографий с Микки-Маусом», рассказывал сам политик, намекая на его нынешнее противостояние с медиаимперией «Дисней». У пары трое детей.

Фото: AP/ТАСС Рон Десантис с супругой Кейси

Враг «Диснея» и сексуального просвещения: чем известен губернатор

Рон Десантис — один из самых убежденных консерваторов Америки. Он лоббировал «Обязательство не платить налог на климат», выступал против ограничений на свободное ношение огнестрельного оружия (с чем сейчас борется президент-демократ Байден), ужесточал законодательство об абортах и в отношении нелегальных мигрантов. Во время президентских выборов 2016 года Десантис открыто поддерживал Трампа с лозунгом «Сделать Америку снова великой» и записывал ролики, в которых «учил детей, как строить стену [на мексиканской границе]».

СМИ признавали, что губернатору Десантису удалось неплохо справиться с пандемией коронавируса в 2020–2021 годах. При этом он был среди тех, кто старался действовать не слишком жестко: снял карантинные ограничения раньше, чем большинство других губернаторов, зато принял меры по защите пожилых людей. «Уровень смертности во Флориде был близок к среднему по стране, а экономика штата жила лучше, чем во многих других», — отмечали аналитики.

В отличие от многих трампистов Десантис не отрицал пандемию (для действующего губернатора это было бы странно) и не был антипрививочником. Он сам вакцинировался от COVID-19, однако не стал вводить в штате обязательную вакцинацию, а также ношение масок.

На посту губернатора Десантис лично наблюдал за казнями пяти заключенных, осужденных за убийства. Политик известен как противник сексуального просвещения. Он добился того, чтобы про ЛГБТ сначала перестали рассказывать дошкольникам и ученикам младших классов, а затем и во всех классах, включая старшие.

А еще вся Америка обсуждает его войну с компанией «Дисней». Гигант индустрии развлечений публично выступил против губернатора, запретившего обсуждать гендерное разнообразие в школах. После этого местные чиновники внезапно отозвали лицензию на расширение территории диснеевского парка во Флориде. Теперь стороны судятся.

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press На свадьбе Десантиса «не было никаких Микки-Маусов»

Опасен ли Десантис для Трампа

Десантиса называют «версией Трамп.2.0, но только перепрошитой без багов». Ему симпатизируют многие республиканцы, которые разочаровались в Дональде Трампе. Правда, внутри Республиканской партии рейтинги экс-президента США пока выше, чем у действующего губернатора Флориды. Но гонка еще не началась.

«В отличие от Трампа Десантис сделал большую политическую карьеру. Для политика она у него практически идеальная. Он получил хорошее образование, поработал учителем [истории], послужил в армии. Потом занялся политикой, избирался в конгресс. Потом избирался и переизбирался губернатором. Жена, дети, в общем, идеальная картинка для рекламы американского политика», — отметил в беседе с NEWS.ru директор Фонда Франклина Делано Рузвельта по изучению истории США при МГУ Юрий Рогулёв.

Однако, по мнению эксперта, «этого маловато». «У Десантиса с харизмой не все в порядке. По сравнению с Трампом по крайней мере, который гораздо более харизматичен, несмотря на свой возраст», — считает Юрий Рогулёв.

Чего ждать Москве от Десантиса

Чего Москве ждать от Десантиса, если тот выдвинется, а потом станет президентом США, прогнозировать пока никто не берется. «До выборов еще полтора года. И какая там будет ситуация, одному богу известно. Десантис — типичный правый политик, который не испытывает к России никаких теплых чувств», — отметил директор Фонда Франклина Делано Рузвельта по изучению истории США.

Американисты признают: республиканцы традиционно действуют жестче в отношении РФ, нежели демократы. В отношении того же Трампа с его приходом в Белый дом было множество заблуждений лишь на том основании, что он публично делал комплименты в адрес президента в РФ Владимира Путина (например, назвал его «прекрасным парнем»).

При этом именно Трамп создавал всевозможные препятствия для запуска «Северного потока — 2», который так и не успел начать качать российский газ в Европу. К слову, демократ Джо Байден поначалу отменил санкции в отношении компаний, строивших газопровод. Другое дело, что с началом вооруженного конфликта на Украине о проекте можно было забыть. Кроме того, при Трампе развалились последние договоры по контролю над вооружениями, а также во многом была заморожена взаимная работа посольств.

Фото: Ron Sachs - CNP/Global Look Press Дональд Трамп пока еще опережает Рона Десантиса в опросах среди республиканцев

Что Десантис говорил о России и Украине

Сам Десантис пока не слишком подкован в комментировании вопросов внешней политики. Как бы то ни было, на «ястреба» он не похож. Заметно, что губернатор Флориды старается высказываться предельно осторожно по самым острым вопросам. В первую очередь — по украинскому. Правда, за это его уже критиковали.

Так, в марте 2023 года Рон Десантис заявил телеведущему Такеру Карслону в эфире Fox News, что США не должны «еще глубже запутываться» в конфликте на Украине.

«В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов — обеспечение безопасности наших границ, преодоление кризиса боеготовности в наших вооруженных силах, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, они еще больше запутываются в территориальном споре между Украиной и Россией. Россия не входит в их число», — сказал тогда Десантис.

Нейтральное выражение «территориальный спор» вызывало особенно ожесточенный огонь, признавали наблюдатели.

Потенциальный кандидат в президенты США также заявил, что вопросы о поставках Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности «должны быть сняты, иначе эти шаги явно рискуют приблизить Соединенные Штаты к горячей войне между двумя ядерными державами, а этот риск неприемлем». При этом недавно Десантис назвал президента РФ «бензоколонкой с кучей ядерного оружия».

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press Рон Десантис может перебраться из кресла губернатора Флориды в Овальный кабинет

Правильно ли называть Десантиса кандидатом от республиканцев

В США действует многоступенчатый порядок выдвижения в президенты:

Политики от демократов или республиканцев говорят, что хотят идти на выборы. Дальше они регистрируются как кандидаты в кандидаты. Зимой (в феврале 2024 года) начинаются праймериз внутри каждой партии и длятся до лета. В контексте праймериз допустимо говорить «кандидат от республиканцев Десантис» и «кандидат от республиканцев Трамп». Хотя в конечном итоге кандидатом от Республиканской партии станет кто-то один из них. Праймериз проходят в каждом штате и даже на некоторых территориях, которые не считаются штатами, вроде Гуама или Пуэрто-Рико. Кто из кандидатов в кандидаты набирает больше всех голосов, тот и победил. Победитель утверждается на съезде каждой партии формально. После этого можно окончательно говорить о кандидатах от Республиканской и от Демократической партий.

Если Рон Десантис объявит о решении идти в президенты США, его условно можно будет называть кандидатом от республиканцев, как и Трампа. Но в финал гонки выйдет кто-то один из них. Предстоит ли кандидату от республиканцев сразиться с Джо Байденом или же с другим кандидатом от Демократической партии (например, с Робертом Кеннеди-младшим — племянником Джона Кеннеди, он известен как яростный противник вакцинации и сторонник теорий заговора), покажет время.

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