В президентской гонке в США появится новый кандидат WSJ: губернатор Флориды на следующей неделе объявит об участии в выборах президента США

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

На будущей неделе губернатор штата Флорида Рон Десантис намерен официально объявить о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. При этом издание отмечает, что подробности мероприятия, ознаменующего официальное участие политика в президентской гонке, пока не обнародованы.

Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Представитель республиканцев Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа за номинацию на выборы от партии.

При этом в марте опрос телеканала Fox News показал, что Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах президента страны. Опрос общественного мнения показал, что он более чем в два раза обходит ближайшего соперника Рона Десантиса. Поддержать экс-главу государства в борьбе за право стать кандидатом от партии готовы 54% опрошенных. У Десантиса эта цифра составляет 24%, остальные вероятные кандидаты не преодолевают рубежа в 10%.

Также ранее сообщалось, что на пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, министр транспорта США Пит Буттиджич, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.