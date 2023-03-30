В США выяснили, сколько республиканцев готовы поддержать Трампа Fox News: Трамп лидирует в борьбе за статус кандидата в президенты от республиканцев

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах президента страны. Опрос общественного мнения показал, что он более чем в два раза обходит ближайшего соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса, сообщает телеканал Fox News.

По его данным, поддержать Трампа в борьбе за право стать кандидатом от партии готовы 54% опрошенных. У Десантиса эта цифра составляет 24%, остальные вероятные кандидаты не преодолевают рубежа в 10%.

Fox News уточнил, что рейтинг Трамп начал резко расти в феврале. С того времени он вырос на 11%, у Десантиса, напротив, понизился — на 4%. Рост популярности экс-президента телеканал объяснил делом против него в суде Манхэттена.

Опрос проводили с 24 по 27 марта среди 1007 зарегистрированных избирателей по всем США, погрешность составляет 3–5%.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подверг критике администрацию действующего главы государства Джо Байдена и высказал возмущение текущим экономическим и политическим положением США. Он также назвал Штаты «банановой республикой» и сравнил их в нынешнем состоянии с СССР времен правления Сталина.