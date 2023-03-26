«Банановая республика»: Трамп сравнил США и сталинский СССР Трамп назвал США банановой республикой и подверг критике установившийся «режим Байдена»

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию действующего главы государства Джо Байдена и высказал возмущение текущим экономическим и политическим положением страны. Он также назвал Штаты «банановой республикой» и сравнил их в нынешнем состоянии с СССР времен правления Сталина. Слова Трампа прозвучали во время выступления перед сторонниками в штате Техас.

Мы стали страной третьего мира, банановой республикой, — сказал Трамп.

Он также сравнил использование «режимом Байдена» правоохранительных органов в качестве оружия с тем, как обстояли дела в СССР эпохи сталинизма. Кроме того, Трамп затронул темы кризиса нелегальной миграции и системы голосования. Он пообещал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году непременно «дискредитирует и посрамит» преступников, вредящих состоянию правоохранительной системы страны.

Ранее Трамп предположил, что во время государственного визита председателя КНР в Москву Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали мироустройство на ближайшие сто лет.