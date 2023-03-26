Трамп раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин вдвоем обсуждали в Москве Трамп: Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок на ближайшие сто лет

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Дональд Трамп

Во время государственного визита председателя КНР в Москву Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали мироустройство на ближайшие сто лет. Такое предположение выдвинул экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия и Китай сейчас едины.

Вы видели, президент Си умный и президент Путин умный, очень умные люди, сидели и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет, — сказал Трамп.

Видит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошел 20–21 марта. В первый день они с президентом России общались тет-а-тет около 4,5 часа. Путин рассказал, что на встрече с Си Цзиньпином после рабочего обеда они продолжили беседу в квартире российского лидера, где пили чай у камина и обсуждали ситуацию в мире.

По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.