Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином после рабочего обеда они продолжили беседу в квартире российского лидера, где пили чай у камина и обсуждали ситуацию в мире. Глава государства сообщил об этом журналисту Павлу Зарубину.
У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя [КНР] по дружбе перейти в другое помещение, у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю и ночую очень часто. Поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина, попивая чай, поговорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах, — рассказал Путин в эфире «России 1».
Путин добавил, что Си Цзиньпин уделил много внимания раскрытию позитивных начал китайского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Президент РФ также заявил, что поставки западных вооружений на Украину являются угрозой, но Москва осведомлена об этих планах. По словам Путина, того количества боеприпасов, которое США производят за один месяц, хватает украинской армии на три дня.
Глава государства также заверил, что Москве есть, чем ответить на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. Россия тоже обладает такими боеприпасами, но пока не намерена их применять, указал он.