Александр Блинов

Путин рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином Путин о разговоре с Си Цзиньпином: пили чай у камина, говорили о ситуации в мире

25 марта 2023 в 20:36

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Владимир Путин и Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Москве