Кеннеди-младший обвинил ЦРУ в причастности к убийству дяди Роберт Кеннеди — младший: ЦРУ было причастно к убийству 35-го президента США в 1963 году

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Адвокат Роберт Кеннеди — младший, являющийся кандидатом в президенты США и племянником 35-го главы государства Джона Кеннеди, заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к убийству своего дяди, которое произошло в 1963 году. По мнению юриста, спецслужба причастна не только к ликвидации главы государства, но и к «заметанию следов» преступления. Слова Кеннеди-младшего приводит издание The New York Times.

Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений, — сказал племянник 35-го президента США.

Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Согласно результатам расследования, убийцей являлся Ли Харви Освальд. Утверждалось, что он действовал в одиночку. Освальда ликвидировали через два дня после задержания. Существует большое количество конспирологических теорий о данном преступлении, однако они не находили реальных подтверждений.

Ранее Кеннеди — младший заявил, что Вашингтон должен прекратить «бредовые попытки» обострить украинский кризис. Так он прокомментировал атаку на Кремль, совершенную с помощью двух беспилотников. При этом политик напомнил слова своего дяди, президента Джона Кеннеди, который предупреждал об опасности ставить Россию перед выбором между национальным унижением и ядерной войной.

Также юрист отметил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. Москва имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном, отметил адвокат.