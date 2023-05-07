«Не может проиграть»: Кеннеди оценил ситуацию в зоне СВО на Украине Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может допустить проигрыш Украине

Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. Москва имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном, отметил племянник убитого американского президента Джона Кеннеди в беседе с All-in Podcast.

Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США, — сказал политик.

Он считает, что Вашингтон не располагает артиллерией, которая могла бы заменить уничтоженную в зоне действия российской спецоперации. Кеннеди также указал на то, что власти Украины и США «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Политик назвал украинский конфликт «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что Вашингтон должен прекратить «бредовые попытки» обострить украинский кризис. Так он прокомментировал атаку на Кремль, совершенную с помощью двух беспилотников. При этом политик напомнил слова своего дяди, президента Джона Кеннеди, который предупреждал об опасности ставить Россию перед выбором между национальным унижением и ядерной войной.