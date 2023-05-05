В США заявили о «бредовых попытках» обострить украинский конфликт Роберт Кеннеди — младший: США должны прекратить попытки эскалации конфликта на Украине

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Роберт Кеннеди — младший

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди — младший, племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди, заявил, что Вашингтон должен прекратить «бредовые попытки» обострить украинский кризис. Так он в Twitter прокомментировал атаку на Кремль, совершенную с помощью двух беспилотников.

Представьте, как мы [США] ответили бы, если бы поддерживаемые Россией силы организовали атаку беспилотников на Капитолий. Нам нужно прекратить эти бредовые попытки эскалации, — подчеркивается в его собщении.

При этом политик напомнил слова своего дяди, президента Джона Кеннеди, который предупреждал об опасности ставить Россию перед выбором между национальным унижением и ядерной войной. Роберт Кеннеди — младший считает, что к такому совету «стоит прислушаться».

Ранее Роберт Кеннеди — младший объявил, что примет участие в президентской кампании 2024 года. 69-летний адвокат выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии. Роберт Кеннеди является адвокатом по вопросам экологии и антипрививочником. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом от Демократической партии.