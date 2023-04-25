Русофил и правдоруб: чем известен уволенный с Fox News Такер Карлсон Шоу легендарного телеведущего, смущавшего своими неоднозначными суждениями американцев, закрыли. Есть версия, что Карлсон может пойти работать на RT

Фото: Сгенерировано Midjourney

Такер Карлсон

Такера Карлсона, самого скандального телеведущего Америки, уволили с телеканала Fox News, где на протяжении семи лет он вел шоу «Вечерний Такер Карлсон» в прайм-тайм. Популярность Карлсону, любителю риторики и поклоннику творчества Джорджа Оруэлла, помогли завоевать его откровенные взгляды, граничащие с национализмом.

Кто украл голоса у Трампа?

В разное время он критиковал иммиграцию, называл женщин примитивными, выступал против запрета на огнестрельное оружие, против абортов и однополых браков, сомневался в необходимости антиковидных вакцин, а также в «российской угрозе» для США («Путин не так сильно ненавидит США, как американские либералы») и призывал Москву и Вашингтон вместе бороться с ИГ* в Сирии.

Считается, что Карлсона, хотя его шоу и приносило огромные прибыли телеканалу, уволили из-за иска производителя программного обеспечения для выборов Dominion Voting Systems против Fox News Network. Истец потребовал возместить ущерб в $1,6 млрд, вызванный рядом комментариев на Fox News о том, что программы, разработанные Dominion, якобы фальсифицировали результаты президентских выборов 2020 года, чтобы украсть голоса у Дональда Трампа.

Фото: JUSTIN LANE/ТАСС Ведущий канала Fox News Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп (слева направо)

Куда пойдет Карлсон

Теперь в США гадают, куда отправится Карлсон. Выдвигаются самые экзотические версии. Есть мнение, что он может попробовать баллотироваться от республиканцев в президенты США на выборах-2024. Другая версия предполагает, что Карлсон перейдет на российский телеканал RT.

А пока 53-летний и прекрасно выглядящий (пить он бросил в 2002 году, а курить — еще раньше) Карлсон решает, где ему применить свой богатый опыт, NEWS.ru напоминает самые выдающиеся цитаты телеведущего. Надо отметить, что далеко не все его цитаты шокирующие, напротив, большая часть того, что говорит Карлсон, заслуживает внимания. Но иногда его, что называется, заносит.

Канада — милая страна, она похожа на вашего умственно отсталого кузена, которого вы видите в День благодарения и гладите его по голове. Он милый, но ты не воспринимаешь его всерьез. Это и есть Канада.

Я скажу, что Мексика делает хорошо, так это наказывает заключенных. Они хороши в этом.

Современный трайбализм левых требует, чтобы каждый человек выбрал группу, а затем согласился со всем, с чем согласна группа. И любой, кто покинет эту группу, будет забит камнями до смерти.

КНДР чудовищна, а ее режим отвратителен, но, с другой стороны, вы должны быть честными в том, что значит руководить страной. Это означает убивать людей.

Британские колонизаторы в Индии оставили после себя цивилизацию. Сегодня Индия намного могущественнее, чем Великобритания, страна, которая когда-то правила ею. Но за 75 лет независимости эта страна построила хотя бы одно здание, столь же прекрасное, как бомбейский вокзал, построенный британскими колонистами?

Вы должны спросить себя, наблюдая за исторической трагедией иммиграционной политики Джо Байдена, какой в ​​ней смысл? Очевидно, Байден сделал это намеренно. Но почему? Зачем президенту поступать так со своей страной? Ни одна здравомыслящая нация первого мира не открывает свои границы всему миру. Есть только один правдоподобный ответ... Уменьшить политическую власть людей, чьи предки жили здесь, и резко увеличить долю американцев, недавно прибывших из стран третьего мира... С политической точки зрения такую политику иногда называют великой заменой — заменой урожденных американцев более послушными выходцами из дальних стран.

Ирак — это дерьмовое место, заполненное кучей, знаете ли, полуграмотных примитивных обезьян, вот почему в него не стоило вторгаться.

Я люблю женщин, но они чрезвычайно примитивны, их не так уж сложно понять.

Смысл обязательной вакцинации (от коронавируса. — NEWS.ru) в армии состоит в том, чтобы выявить в рядах военных искренних христиан, вольнодумцев, мужчин с высоким уровнем тестостерона и всех, кто не любит Джо Байдена, и заставить их немедленно уйти.

Как присяжные согласились с телеведущим

Фото: Billy Bennight/Global Look Press Такер Карлсон

И в заключение история, как Карлсон вызвал возмущение публики, а в итоге оказался прав.

В 2020 году Карлсон выступил в защиту 17-летнего Кайла Риттенхауса, убившего двоих и ранившего еще одного во время беспорядков в Кеноше, штат Висконсин.

«Мы действительно удивлены, что грабежи и поджоги переросли в убийства? Насколько мы шокированы тем, что 17-летние подростки с винтовками решили, что они должны поддерживать порядок, когда никто другой этого не сделает?» — заявил телеведущий.

Слова Карлсона вызвали возмущение общественности. «Снимите Карлсона с эфира, он безумен и защищает убийцу-социопата», — требовали люди. Однако в 2021 году суд присяжных оправдал Риттенхауса по всем пунктам обвинения.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ