Американский пациент: Байден мог заразить ковидом элиту нескольких стран Байден подхватил ковид вовремя — про эту болезнь уже стали забывать, а теперь президент США станет аргументом в пользу санитарных ограничений

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Джо Байден

Президент США Джо Байден с первого дня в Белом доме является объектом для насмешек из-за некоторых странностей, которые многие склонны приписывать старческой деменции. Он в очередной раз вызвал к себе внимание из-за состояния здоровья, на этот раз физического, а не ментального. Вечером в четверг Белый дом объявил, что его хозяин заболел-таки ковидом. Ирония судьбы состоит в том, что Байден прилежно прошел все этапы вакцинации и подхватил коронавирус в тот момент, когда про пандемию уже многие в мире начали забывать. NEWS.ru выясняет, насколько недомогание президента скажется на дееспособности администрации США.

Позитивный результат теста на COVID-19 у Джо Байдена был подтвержден после того, как глава администрации США начал испытывать подозрительные симптомы вскоре после своего возвращения из поездки на Ближний Восток.

Сами по себе эти симптомы (текущий нос, сухой кашель, повышенная утомляемость) не вызвали бы особой тревоги, если бы не несколько но: президенту79 лет, в этом возрасте любая вирусная инфекция несет серьезный риск, а еще больше тот факт, что в дни, предшествующие тестированию, Джо Байден тесно контактировал с рядом мировых лидеров, конгрессменами в США, журналистами, не говоря уже про сотрудников своей администрации.

Фото: Kobi Gideon/XinHua/Global Look Press Джо Байден встречался с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме 14 июля 2022 года

В Белом доме подчеркивают, что болезнь никак не отразится на рабочем графике президента и он просто будет вести дела «на удалёнке» через Zoom и по телефону как минимум до следующего вторника. До того же дня не будет известно, каким именно вариантом коронавируса болеет ВИП-пациент.

Согласно протоколу Белого дома, на случай обнаружения COVID-19 он (Байден. — NEWS.ru) будет продолжать работать в режиме изоляции до тех пор, пока тесты не покажут отрицательный результат. После этого он вернется к присутственному режиму работы. В настоящее время президент лечится противовирусным препаратом Paxlovid, — говорится в официальном коммюнике Белого дома.

Байден вынужден сейчас отменять ранее намеченные появления на публике, в частности не состоятся его намеченные на пятницу поездки в Пенсильванию и в понедельник — во Флориду. Вечером в четверг у него появился новый симптом — сухой кашель, которого не было еще утром. Однако сатурация у больного в норме (во всяком случае, так утверждает его личный врач Ашиш Джа).

Доктор Джа также уверяет: хотя возраст пациента Байдена не самый благоприятный для выработки иммунитета против вируса, врачи надеются, что полученные им ранее четыре вакцины окажут защитное влияние на выработку антител и госпитализация больному не потребуется.

Фото: Luis Lima Jr/Global Look Press

Cам Джо Байден, как полагается, сообщил американскому народу о неприятности, радостно улыбаясь и поддерживая бодрый тон, который не должен оставлять сомнений, что всё под контролем.

Вы, конечно, слышали, что я получил положительный результат теста на ковид. Но я дважды вакцинировался и получил две бустерные прививки. Я благодарен вам за озабоченность моим здоровьем, но симптомы достаточно мягкие, и я работаю как обычно и верю в благоприятный исход. Всё будет ОК, —написал Байден в своем Twitter.

Зрители сразу отметили, что президент был без медицинской маски, а вот видеосъемку процесса записи данного твита производил оператор, надевший маску и соблюдающий приличную дистанцию с больным.

Байден оказался в положении, которое называется «и смех, и грех». Во-первых, он заболел ковидом, несмотря на то что вакцинировался целых четыре раза (какой удар по репутации производителей вакцин Pfizer/BioNTech и самой идее вакцинации как защиты от SARS COV-2). Четвертую и последнюю прививку он сделал 30 марта 2022 года.

Во-вторых, он счастливо сумел избежать заражения в самое опасное время, когда на самом пике пандемии вел свою предвыборную кампанию. Он не заболел даже после очных дебатов с президентом Дональдом Трампом, во время которых 45-й президент уже сам был вирусоносителем. Позитивные тесты у него и его супруги Мелании выявились 2 октября 2020 года, через несколько дней после той словесной дуэли, и он несколько дней провел в больнице под наблюдением врачей.

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press Дональд Трамп

Напасть наконец навалилась на 46-го президента тогда, когда, казалось бы, угроза уже миновала: несмотря на предупреждения ВОЗ не расслабляться, большинство государств сняли пандемические ограничения (в самих США режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до сих пор остается в силе). Байдену сейчас припоминают, что еще год назад он поспешил объявить, что нация «как никогда близка к объявлению независимости от коронавируса».

Эту новость весь мир в каком-то смысле ждал с самого начала пандемии, и вопрос был не в том, заболеет ли 46-й президент США ковидом, а когда и в какой форме это произойдет, сказал NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

Сейчас уже более-менее понятно, что ковидом мы переболеем все, какие бы меры предосторожности ни предпринимались. На сто процентов защититься не может никто, даже президенты, и ни меры изоляции, ни вакцины не дают стопроцентной защиты, потому что новые варианты вируса не восприимчивы к старым вакцинам. Все эти меры только сглаживают синусоиду, сокращают смертность, но гарантий безопасности не дают никаких. Анатолий Альтштейн вирусолог, академик РАЕН

Позитивный тест у Байдена подтвердил позицию тех, кто настаивает, что пытаться укрыться от коронавируса — заведомо проигрышное дело, если даже имеющие максимально возможную защиту по всем направлениям главы государства не убереглись от инфицирования.

Еще во вторник тестирование на COVID-19 не выявило у Байдена никаких признаков заражения Однако известно, что латентный период у коронавируса может длиться до двух недель. А в этот период президент США тесно общался со мировыми лидерами. Последними по времени в этой цепочке были лидеры Израиля и Саудовской Аравии. Либо он подхватил инфекцию от кого-то из них, либо сам стал переносчиком, и его визави теперь спешно тестируются сами.

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Особо внимательными к своему здоровью теперь предстоит быть чиновникам и политикам в штате Массачусетс, куда Байден приезжал в среду и где тесно общался с десятками из них. Всем им сейчас рекомендовано не появляться на публике без масок в течение следующих 10 дней.

В частности, две ближайшие к телу Джо Байдена женщины — вице-президент Камала Харрис и первая леди Джилл — тоже прошли тестирование в четверг. У обеих результат пока отрицательный. В Белом доме подчеркивают, что сейчас нет необходимости передавать Камале Харрис полномочия первого лица (такой прецедент имел место в ноябре 2021 года, когда она на 85 минут избавилась от приставки вице-, пока Байдену делали колоноскопию). Последний раз президент и его заместитель находились рядом в течение 15-минутного брифинга во вторник.

Обе женщины пока не отменяли своих ранее запланированных поездок и встреч. Харрис переболела ковидом бессимптомно в апреле нынешнего года, и считается, что природный иммунитет убережет ее от повторного заражения.

Технический и обслуживающий персонал Белого дома будет отправлен в вынужденный отпуск, чтобы минимизировать контакты с хозяином, которого врачи на карантинный период заперли в западном крыле вашингтонской резиденции.

Тем не менее один из помощников Байдена, который сопровождал его в поездке в Саудовскую Аравию и Израиль, тоже оказался носителем коронавируса после тестирования, проведенного ранее на этой неделе.

Соединенные Штаты удерживают пальму первенства по числу летальных исходов от COVID-19: на сегодня от вызванных коронавирусом осложнений в стране скончались более миллиона человек.