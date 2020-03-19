Министерство иностранных дел Сирии потребовало снять санкции со страны в условиях пандемии коронавируса. В частности, обращение направлено к США.
Сирия призывает международное сообщество содействовать скорейшему снятию санкций с Дамаска, учитывая, что коронавирус распространился во всех соседних государствах, — заявили представители ведомства.
В сирийском МИД также подчеркнули, что сохранение незаконных санкций США и Евросоюза является откровенным нарушением прав человека. Также это противоречит элементарным нормам.
Сирия возлагает ответственность на США и их союзников за каждую жертву коронавируса в этих странах, потому что они своими санкциями препятствуют усилиям по противодействию пандемии, угрожающей всему человечеству, и лишают возможности получить необходимую помощь, — подытожили в МИД.
На сегодняшний день в мире выявлено более 219 тыс. больных коронавирусом. От болезни скончалось около 9 тыс. человек. Выздороветь удалось 84 тыс.
NEWS.ru ранее писал, что в Сирии от коронавируса скончался бывший посол Ирана. Он также занимал пост депутата иранского парламента седьмого созыва.
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