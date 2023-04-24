Главный критик Байдена ушел с ведущего телеканала США Критик Байдена Такер Карлсон покинул Fox News

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, прекратил сотрудничество с каналом Fox News. О дальнейших планах журналиста не сообщается.

Fox News Media и Такер Карлсон по обоюдному согласию приняли решение разойтись. Последняя программа мистера Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля, — говорится в сообщении телеканала.

Программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного.

Карлсон известен своими выпадами в адрес администрации американского президента, в частности в адреса самого главы Белого дома Джо Байдена. В одной из своих последних передач он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, который, как предполагается, был замешан в коррупционных схемах на Украине.

Карлсон ранее заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить, и добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.