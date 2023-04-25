Названы категории американцев, которые проголосуют за Байдена в 2024 году Политолог Можегов: за Байдена в 2024 году проголосует цветное население и люди на дотациях

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

За возможного кандидата в президенты США на выборах 2024 года демократа Джо Байдена проголосуют люди, живущие на госдотации, которые никогда не работали и не собираются этого делать, а также цветное население страны, куда входят латиноамериканцы и чернокожие, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Он подчеркнул, что на президентских выборах в США имеет значение не кандидаты, а идеология.

Либералы голосуют против консерваторов. <...> Имена кандидатов неважны, важна идеология, за нее голосуют. <...> Естественно, Байден ставит на латиноамериканцев, на мигрантов, на цветное население, на черных. <...> За Байдена проголосуют люди, живущие на госдотации, которые никогда не работали и не хотят работать. Республиканцев, наоборот, поддержат те, кто живет своим трудом, — пояснил специалист.

Он также указал, что Байдена поддержит университетская молодежь и вся профессура, состоящая из либералов. Голоса за Байдена также отдадут жители примерно 20 крупнейших городов-миллионеров США.

Байдена поддержит университетская молодежь, вся профессура — почти все они либералы, поддержат Демпартию, — сказал собеседник.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в 2024 году. В паре с ним будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.