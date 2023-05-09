Маск призвал не доверять WhatsApp

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Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил в своей соцсети, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Так бизнесмен ответил на сообщение пользователя о том, что мессенджер несколько раз использовал микрофон, пока тот спал. Немногим позже в своем новом посте Маск добавил, что лучше «не доверять ничему».

WhatsApp нельзя доверять, — написал Маск.

27 апреля WhatsApp представил функцию использования одного аккаунта на нескольких телефонах. Пользователь теперь может связать с аккаунтом WhatsApp до четырех смартфонов таким же образом, как и при использовании веб-версии, планшета или компьютерного клиента.

Пользователь также сможет переключаться между телефонами без выхода из аккаунта и продолжать общение сразу же. Разработчики отметили, что уже начали внедрение обновления по всему миру, и в ближайшие недели оно станет доступным для всех. Кроме того, будет представлен альтернативный, более удобный способ подключения дополнительных устройств.

Ранее сообщалось, что некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. В список сервисов попали Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams.