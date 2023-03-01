Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры

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Некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг, сообщает Роскомнадзор. В список запрещенных сервисов попали, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams.

Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <...> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat, — говорится на сайте ведомства.

Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организациям запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при оказании услуг.

Ранее Минцифры РФ призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры, так как этим могут пользоваться мошенники. Директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин считает, что для противодействия таким преступлениям необходима большая работа операторов «по очищению российской нумерации».