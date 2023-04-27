В WhatsApp появилась новая функция Мессенджер WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

WhatsApp представил функцию использования одного аккаунта на нескольких телефонах, написали в блоге мессенджера. Уточняется, что пользователь теперь может связать с аккаунтом WhatsApp до четырех смартфонов таким же образом, как и при использовании веб-версии, планшета или компьютерного клиента.

Каждый подключенный телефон имеет индивидуальное подключение к WhatsApp, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются защищенными с помощью сквозного шифрования. Если основное устройство будет неактивно длительное время, на всех дополнительных устройствах автоматически произойдет выход из аккаунта, — уточняется в заявлении.

Пользователь также сможет переключаться между телефонами без выхода из аккаунта и продолжать общение сразу же. Разработчики отметили, что уже начали внедрение обновления по всему миру, и в ближайшие недели оно станет доступным для всех. Кроме того, будет представлен альтернативный, более удобный способ подключения дополнительных устройств.

Теперь сканирование QR-кода не будет обязательным: достаточно ввести свой номер телефона в WhatsApp Web, получить одноразовый код и подключить телефон с его помощью. В будущем мы планируем предложить эту функцию для подключения других дополнительных устройств, — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. В список сервисов попали Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams.