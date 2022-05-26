Маск выделил дополнительные $6,25 млрд на покупку Twitter

Илон Маск / Фото Global Look Press

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск увеличил сумму сделки по покупке компании Twitter на $6,25 млрд. Таким образом, в общей сложности, он готов потратить на покупку $33,5 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, предприниматель решил не осуществлять частичное финансирование сделки с помощью банковских кредитов, привязанных к его доле в Tesla.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд. По имеющимся данным, миллиардер планировал выплатить $21 млрд из личных денег, а также занять у банков еще $25,5 млрд.

13 мая стало известно, что бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. 15 мая Маск заявил, что не будет покупать Twitter, пока число ботов не станет меньше 5%.

После этого шага Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter согласилась выплатить штраф в размере $150 млн из-за обвинений в разглашении личных данных.