Twitter заплатит $150 млн за разглашение данных пользователей Соцсеть Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения личных данных пользователей

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Социальная сеть Twitter согласилась выплатить штраф в размере $150 млн из-за обвинений в разглашении личных данных. Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

Иск был подан властями США в суд Северного округа штата Калифорния. В нём говорилось, что руководство Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводило пользователей в заблуждение относительно использования персональных данных. Например, соцсеть использовала телефонные номера и мейлы пользователей, которые те предоставляли с целью безопасности, для таргетинга. В результате с этим пришлось столкнуться более чем 140 млн пользователей.

Компания Twitter согласилась выплатить штраф размером $150 млн и таким образом уладить дело. Также там обещают разработать комплексную программу по защите данных и информационной безопасности. Кроме того, компании придётся отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, собирающей личные данные пользователей, и проводить регулярные проверки системы безопасности данных.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность продать акции SpaceX, чтобы получить средства для покрытия расходов на покупку Twitter. Возможная цена за одну акцию не превысит $70, что на 25% больше суммы с последней продажи.