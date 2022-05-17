Американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность продать акции SpaceX, чтобы получить средства для покрытия расходов на покупку Twitter, сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники. Возможная цена за одну акцию не превысит $70.



По состоянию на август прошлого года в собственности у Маска было 44% акций производителя космической техники. По сведениям издания, бизнесмен планирует во вторник, 17 мая, начать продажу по цене $70 за акцию.



В апреле Маск приобрёл 9,2% акций Twitter за $2,89 млрд, таким образом он стал одним из крупнейших акционеров компании. В конце месяца основатель Tesla и SpaceX купил соцсеть за $44 млрд, совет директоров компании принял его предложение. Акционеры получат $54,20 за акцию.



Однако в середине мая бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. Но после этого шага Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении. При этом если Маск решит расторгнуть соглашение, то выплатит штраф в размере $1 млрд. В случае если инициатором расторжения договорённости окажется Twitter, компенсацию получит бизнесмен. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.