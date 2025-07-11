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11 июля 2025 в 17:14

Раскрыто, куда делись соратники Маска в DOGE после его ухода с госслужбы

Politico: после ухода Маска из DOGE департамент покинули ряд его соратников

Илон Маск и Дональд Трамп Илон Маск и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Как минимум восемь топ-менеджеров Департамента государственной эффективности США (DOGE), которое создал и курировал бизнесмен Илон Маск, покинули ведомство после ухода миллиардера с госслужбы, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По данным журналистов, также из DOGE уволились по меньшей мере семь программистов, еще три раздумывают над уходом.

Как рассказал газете источник в Белом доме, многие работники департамента Маска изначально были наняты по срочным контрактам. Собеседник пояснил, что представители руководства DOGE никогда не собирались строить карьеру на госслужбе.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил рассмотрения дела по депортации Илона Маска. Политик в соцсети Truth Social также намекнул, что Департамент государственной эффективности может начать проверку в адрес создавшего его миллиардера.

До этого Маск призывал создать новую политическую партию в США, которая бы заботилась о людях. Он отмечал, что сейчас Соединенные Штаты фактически являются «однопартийной» страной.

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