Twitter обвинил Маска в разглашении договорённостей Twitter обвинил Маска в разглашении данных о проверке соцсети на фейковые аккаунты

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Илона Маска обвинили в разглашении конфиденциальной информации. Компания Twitter полагает, что бизнесмен нарушил соглашение о неразглашении в связи с инициированной проверкой 100 аккаунтов в соцсети. Об этом сам Маск рассказал на своей личной странице сети.

Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло, — написал он.

14 мая Илон Маск объявил о решении проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter. Накануне стало известно, что предприниматель решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter. Он сообщил, что ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этой связи заявили, что если он решит расторгнуть соглашение, то выплатит штраф в размере $1 млрд. В случае если инициатором расторжения договорённости окажется Twitter, компенсацию получит Маск. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.