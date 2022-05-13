Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Илон Маск / Фото www.imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter. Маск сообщил, что он ожидает результаты проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. Отмечается, что на фоне новости, акции соцсети обвалились на 20%.

Сделка с Twitter временно приостановлена ​​в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым, фальшивые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей, — написал Маск на своей странице.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этой связи заявили, что если он решит расторгнуть соглашение, он выплатит штраф в размере $1 млрд. В случае, если инициатором расторжения договорённости окажется Twitter, компенсацию получит Маск. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.

Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует дело о приобретении Маском акций соцсети Twitter. По законодательству Штатов инвестор обязан уведомить SEC в течение десяти дней после покупки хотя бы 5% акций компании.