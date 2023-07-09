Маск рассказал Цукербергу, что он знает о его жене Маск заявил, что жена Цукерберга ездит на автомобиле Tesla

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что жена главы Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга Присцилла Чан ездит на автомобиле Tesla. В своем Twitter бизнесмен отметил, что знает об этом, однако сомневается, что его конкурент в курсе этого.

Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю, — написал Маск.

До этого Маск у себя в аккаунте обвинил Цукерберга в плагиате, назвав змеенышем. В своем микроблоге бизнесмен заявил, что конфликт между ними теперь имеет личный характер.

Ранее Маск подтвердил, что намерен подать иск против корпорации Meta из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако в данном случае речь идет о жульничестве. Кроме этого, он отметил, что приложение Threads работает через систему с закрытым исходным кодом, в результате чего манипуляции с информацией, которую видят пользователи, практически невозможно обнаружить.

Приложение Threads стало лидером по популярности в российском App Store в день официального релиза. Сервис возглавил раздел «Топ-чарты» в магазине приложений. Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля.