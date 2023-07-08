Маск оскорбил Цукерберга из-за запуска аналога Twitter Илон Маск назвал Марка Цукерберга «змеенышем» после запуска аналога Twitter

Фото: Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск у себя в аккаунте обвинил главу Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга в плагиате. В своем микроблоге Маск заявил, что конфликт между ними теперь имеет личный характер.

Я потратил 44 миллиарда долларов на Twitter, и теперь «змееныш» просто решил его скопировать. Теперь это личное, — написал Маск.

Владелец Twitter также подтвердил, что его вызов Цукербергу на поединок все еще актуален.

Увидимся в октагоне, — заключил Маск.

Ранее Маск подтвердил, что намерен подать иск против корпорации Meta из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако в данном случае речь идет о жульничестве. Кроме этого, он отметил, что приложение Threads работает через систему с закрытым исходным кодом, в результате чего манипуляции с информацией, которую видят пользователи, практически невозможно обнаружить.

Напомним, Threads стало лидером по популярности в российском App Store в день своего официального релиза. Threads возглавило секцию «Топ-чарты» в магазине приложений. Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля.