Следователи изъяли необходимые для расследования вещи из машины Старовойта

Telegram-канал «112» сообщает, что сотрудники Следственного комитета изъяли из электромобиля марки Tesla все предметы, которые могут помочь в расследовании дела о смерти бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта. По информации канала, на месте инцидента были обнаружены гаджеты, портфель и прочие вещи.

«112» пишет, что следователи перенесли все найденные в машине предметы в служебный автомобиль. Журналисты уточнили, что работа специалистов на месте обнаружения тела экс-министра подходит к концу.

Ранее стало известно, что Старовойт, покинувший пост министра транспорта России, покончил с собой. Тело бывшего главы Минтранса РФ было обнаружено в Одинцово Московской области.

Источники, близкие к администрации главы государства, предположили, что Старовойта могли снять с должности из-за коллапса, возникшего в российских аэропортах на фоне угрозы атак БПЛА ВСУ. По их словам, бывший министр не очень активно занимался этой проблемой.

Однако политолог Борис Межуев выдвинул версию, что отставка экс-министра могла быть связана с проблемами в Курской области, которую Старовойт ранее возглавлял. По его мнению, нынешний врио губернатора региона Александр Хинштейн мог обнаружить неудобные факты про бывшего главу Минтранса.