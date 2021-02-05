Илон Маск хочет вырыть туннель под Майами за $30 млн

https://static.news.ru/photo/873c834e-689c-11eb-87ea-96000091f725_660.jpg Фото: The Boring Company/twitter.com

Компания Илона Маска готова вырыть подземный туннель под Майами дешевле и быстрее, чем местные строительные компании. Предприниматель пообщался на эту тему с мэром города Фрэнсисом Суаресом, который назвал «чудесным» телефонный разговор с бизнесменом.

Местные предприниматели готовы прорыть тоннель за $1 млрд, потратив на это четыре года времени, The Boring Company Илона Маска планирует выполнить работы «всего» за шесть месяцев, запросив за туннель «всего» $30 млн. Мэр Майами опубликовал в Twitter видео, в котором положительно оценил предложения Маска, сообщает The Verge.

Он сосредоточен на том, чтобы попытаться реализовать проект, который принесёт максимальную пользу нашим жителям за наименьшие деньги. С точки зрения экономии, порядок величины значителен, — заявил Суарес.

Just had my call w/ @elonmusk regarding @boringcompany tunnels coming to MIA



DETAILS BELOW pic.twitter.com/NsJFYcvGeQ — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 5, 2021

Эксперты отмечают, что прорыть туннель не так-то просто. Город стоит на туфовой почве, из губчатого известняка. Именно поэтому работы оцениваются в столь значительную сумму. Протяжённость туннеля должна составить 3,2 километра.

Впервые Илон Маск заявил о туннеле под Майами 18 января. Тогда он обсуждал эту идею с губернатором Флориды Роном Де Сантисом. Теперь к переговорам подключился мэр Майами Суарес.

Ранее изобретатель пообещал показать обезьяну с чипом в мозгу, которая играет в видеоигры. Специалисты его компании Neuralink смогли вживить в мозг примата беспроводный имплантат, который позволяет животному играть в видеоигры с помощью разума. Видеозапись с кибер-обезьяной Маск пообещал опубликовать примерно через месяц.

Как писал NEWS.ru, состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд. Это произошло за счёт подорожавших акций Tesla, которые за это же время выросли в цене на 7,4%, обогнав все остальные индексы. Маск стал лидером в списке наиболее разбогатевших за неделю миллиардеров. Его состояние сейчас оценивается в $184,3 млрд.