Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд

https://static.news.ru/photo/1cac0aaa-689b-11eb-9848-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Patrick Pleul,/dpa/Global Look Press

Суммарная стоимость активов американского миллиардера, основателя и руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю увеличилась на $11,5 млрд. Это произошло за счёт подорожавших акций Tesla, которые за это же время выросли в цене на 7,4%, обогнав все остальные индексы.

Как сообщает Forbes, Маск стал лидером в списке наиболее разбогатевших за неделю миллиардеров. Его состояние сейчас оценивается в $184,3 млрд. На втором месте — основатель китайской платформы онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан с приростом в $10,7 млрд за неделю и уровнем благосостояния в $69,1 млрд. В этот список также вошли основатели корпорации Google Сергей Брин (+$10 млрд) и Ларри Пейдж (+$10,4 млрд).

Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска в $203 млрд, указывая, что основной причиной увеличения его благосостояния в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас превышает $800 млрд.

Как писал NEWS.ru, криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть. Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово «Doge». После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.

Пользователи Сети принялись шутить, что стоит Маску написать о чём-то, как эта вещь сразу же поднимается в цене. Пост набрал порядка 34 тысяч ретвитов и больше 285 тысяч лайков. Тем не менее свежие публикации Маска возымели только краткосрочный эффект. Резко разогнавшись на торгах, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита — примерно 46%. Тем не менее сейчас популярность этой валюты на торгах втрое выше, чем сутками ранее.