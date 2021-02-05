Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд

Суммарная стоимость активов американского миллиардера, основателя и руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю увеличилась на $11,5 млрд. Это произошло за счёт подорожавших акций Tesla, которые за это же время выросли в цене на 7,4%, обогнав все остальные индексы.
Как
Агентство Bloomberg
Как писал NEWS.ru, криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть. Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово «Doge». После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.
Пользователи Сети принялись шутить, что стоит Маску написать о чём-то, как эта вещь сразу же поднимается в цене. Пост набрал порядка 34 тысяч ретвитов и больше 285 тысяч лайков. Тем не менее свежие публикации Маска возымели только краткосрочный эффект. Резко разогнавшись на торгах, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита — примерно 46%. Тем не менее сейчас популярность этой валюты на торгах втрое выше, чем сутками ранее.