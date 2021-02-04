Мем-криптовалюта Dogecoin взлетела в цене после твита Маска

https://static.news.ru/photo/90a5330c-66ff-11eb-8566-96000091f725_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть.

Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово «Doge». После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.

Пользователи Сети принялись шутить, что стоит Маску написать о чём-то, как эта вещь сразу же поднимается в цене. Пост набрал порядка 34 тысяч ретвитов и больше 285 тысяч лайков.

Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Тем не менее свежие публикации Маска возымели только краткосрочный эффект. Резко разогнавшись на торгах, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита — примерно 46%. Тем не менее сейчас популярность этой валюты на торгах втрое выше, чем сутками ранее.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на какое-то время уйдёт из социальной сети Twitter. При этом бизнесмен никак не объяснил своё намерение отказаться от использования социальной сети.