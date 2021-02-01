Маск пообещал показать чипированную обезьяну, играющую в видеоигры

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Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что специалистам его компании Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип, что сделало её способной играть в видеоигры. В августе предприниматель сообщал, что подобное устройство было успешно имплантировано в мозг свиньи.

У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума, — цитирует Bloomberg Маска.

По его словам, видео с чипированной обезьяной будет опубликовано примерно через месяц.

Стартап Neuralink Маск создал в 2017 году, а в 2019-ом прошла презентация, в ходе которой компания сообщила о первых шагах по разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Маск тогда рассказал, что при помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном. Также он выразил надежду, что мозговые чипы позволят регулировать уровень гормонов при некоторых заболеваниях, снимать тревогу или концентрироваться на размышлениях.

Специалисты Neuralink уже успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса (8 мм в диаметре) и затем извлекли её без вреда для животных. По словам Маска, цена устройства, получившего название Link, составит несколько тысяч долларов.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск запустил конкурс, победитель которого получит $100 млн. Для этого участникам нужно предложить наилучшую технологию по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом бизнесмен сообщил в своём Twitter. Процесс улавливания включает в себя отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников, а также его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Его главной целью при этом является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.