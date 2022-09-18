Госдеп США призвал Азербайджан соблюдать режим прекращения огня Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня с Арменией. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте. Там отметили, что Блинкен поддержал соглашение по прекращению боевых действий между двумя странами.

Секретарь Блинкен призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, отвести вооруженные силы и работать над преодолением всех разногласий между Арменией и Азербайджаном в рамках мирных переговоров, — говорится в распространенном сообщении.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе. По ее словам, «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении.

17 сентября Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван.