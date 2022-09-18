Пелоси назвала действия Азербайджана нападением на суверенитет Армении

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе, передает ТАСС. По ее словам, «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении.

От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении, — сказала Пелоси.

Она отметила, что Вашингтон продолжает следить за событиями и стремится к долгосрочному решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, США «готовы услышать» потребности Еревана в оборонной сфере, добавила Пелоси.

17 сентября Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван. Во время визита она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, возложит венок к мемориалу жертв геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян. В Ереване она пробудет до 19 сентября.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.