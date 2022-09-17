Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван, сообщает «Арменпресс». Во время визита она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, возложит венок к мемориалу жертв геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян.
Кроме того, Пелоси проведет пресс-конференцию. В Ереване она пробудет до 19 сентября.
Помимо Пелоси в армянскую столицу прибыли председатель комитета по энергетике и торговле палаты представителей США Фрэнк Палоне, а также члены нижней палаты Анна Эшу и Джеки Спейер. Целью визита делегации является установление новых договоренностей между Ереваном и Баку, а также обсуждение конфликта на границе с Азербайджаном.
15 сентября издание Politico сообщило, что Пелоси планирует в эти выходные нанести визит в Армению в рамках поддержки страны.
В связи с визитом спикера палаты представителей США армянские власти усилили меры безопасности в Ереване. Полицейские силы стянуты на площадь Республики, где находится правительство и несколько административных зданий. Здесь можно увидеть автобусы со стражами порядка и автозаки. На пешеходном Северном проспекте, популярном у туристов, дежурят наряды полиции, которых обычно здесь нет.