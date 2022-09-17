В Ереване усилили меры безопасности перед визитом Пелоси

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Власти Армении усилили меры безопасности в Ереване перед визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости. Отмечается, что в центре города сосредоточено большое число полицейских и автозаков.

Полицейские силы стянуты на площадь Республики, где находится правительство и несколько административных зданий — здесь можно увидеть автобусы с полицией и автозаки. На идущем от нее пешеходном Северном проспекте, популярном у туристов, дежурят наряды полиции, которых обычно здесь нет.

16 сентября Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. 15 сентября издание Politico сообщило, что Пелоси планирует в эти выходные нанести визит в Армению в рамках поддержки страны. Там она проведет встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном и рядом других чиновников. Отмечается, что вместе с ней туда отправится конгрессвумен Джеки Спейер.