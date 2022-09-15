Politico узнал, какой конфликтный регион собирается посетить Пелоси Politico: Пелоси нанесет визит в Армению в эти выходные

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует в эти выходные нанести визит в Армению в рамках поддержки страны. Там она проведет встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном и рядом других чиновников, сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что вместе с ней туда отправится конгрессвумен Джеки Спейер.

Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные. Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в столице — Ереване, а также с другими правительственными чиновниками, — пишет издание.

Ее компаньон Спейер является одной из немногих женщин-законодателей в Конгрессе США с армянскими корнями.

В начале августа Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань, чем вызвала крайне негативную реакцию КНР, позиция которой заключается в идее единого Китая. Китайские власти не признают суверенитет Тайваня, считая остров своей исторической территорией. Народно-освободительная армия Китая начала маневры вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Позднее МИД Китая объявил о контрмерах в отношении США после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР отменили телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановили сотрудничество в борьбе с международной преступностью.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.