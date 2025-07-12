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12 июля 2025 в 18:29

Канада предложила снятие санкций с Пригожина в обмен на одну услугу

Пригожин рассказал, что Канада предложила ему снять санкции за критику СВО

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Канадские власти предложили российскому продюсеру Иосифу Пригожину снять с него санкции в обмен на публичную критику СВО, пишет The New York Times. В беседе с изданием продюсер предоставил журналистам фрагмент письма, полученного в декабре 2023 года от канадских властей. Документ был отправлен в ответ на его попытки оспорить введенные против него ограничения.

Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима, — говорилось в официальном ответе Оттавы.

Ранее Пригожин назвал «спекуляциями на теме СВО» заявления лидеров общественного мнения, призвавших поклонников популярных артистов не приобретать дорогостоящие билеты на концерты, а жертвовать эти деньги на фронт. Он отметил, что никто не вправе запрещать поклонникам приобретать то, что им хочется, если есть финансовые возможности.

Кроме того, продюсер подчеркивал, что любит приколы и самоиронию и считает это способом оставаться в ресурсе. Так он ответил хейтерам, которые в Сети начали высмеивать его за видео, где ему якобы подожгли голову.

Иосиф Пригожин
санкции
Канада
СВО
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