Китай частично разорвал сотрудничество с США МИД КНР объявил о введении контрмер в отношении США после визита Пелоси на Тайвань

Фото: Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь (слева направо)

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединенных Штатов после поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщается на сайте ведомства. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.

Ввиду того, что спикер Палаты представителей США Пелоси настаивает на посещении Тайваня, несмотря на сильное сопротивление и официальные заявления Китая, Министерство иностранных дел объявило 5 августа, что примет контрмеры, — говорится в сообщении.

Помимо вышеперечисленных контрмер, с 5 августа Китай отменит рабочие совещания с представителями Пентагона, прекратит обсуждение вопросов военно-морской безопасности и приостановит сотрудничество с США по репатриации нелегальных иммигрантов. Также будут поставлены на паузу совместная борьба с наркотиками и обсуждение вопросов по изменению климата.

Ранее в МИД КНР объявили и о введении санкций против Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников. Ее визит сочли вмешательством во внутреннюю политику Китая, которое нанесло серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности страны, а также поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.