Китай введёт санкции против Пелоси и ее ближайших родственников

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ненси Пелоси

Китай введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационного визита на Тайвань, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР. Визит Пелоси сочли вмешательством во внутреннюю политику Китая, которое нанесло серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности страны, а также поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение <...> применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников, — сказано в документе.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями этого визита. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.