Китай ввел ограничения на полеты вокруг Тайваня из-за военных учений Китай ввел ограничения на полеты вокруг шести районов Тайваня из-за военных учений

Фото: Xinhua/Global Look Press

Аэропорт Тайбэя, Тайвань

Китай объявил о введении ограничений на полеты в шести районах вокруг Тайваня. Как сообщает Bloomberg, особый режим будет действовать с 07:00 мск четверга (4 августа) до 07:00 мск воскресенья (7 августа). Свое решение Пекин объяснил запланированными в районе острова военными учениями.

В официальном уведомлении <...> шесть районов воздушного пространства названы «опасными зонами». <...> Полеты будут ограничены с 12 часов дня 4 августа до 12 часов дня 7 августа (по местному времени. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Издание Axios объяснило это решение визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на предупреждения Пекина. Это первый визит американского политика такого высокого уровня на остров за 25 лет. По мнению конгрессвумен, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая и является свидетельством «приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии».

После этого МИД Китая выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань. По мнению дипведомства, Вашингтон нарушил принцип «одного Китая», в связи с чем Пекин примет «меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе».