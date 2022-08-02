Истребители ВВС Тайваня сопровождают самолет с Пелоси

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение самолет правительства США, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, сообщает CNN 18. Уточняется, что военные самолеты сопроводят американский Boeing до места посадки воздушного судна.

Военный самолет, который, вероятно, сопровождал делегацию во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, был замечен, возможно, в обход Южно-Китайского моря, — сказано в сообщении.

Также телеканал сообщает, что ВВС Китая отправили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.

Ранее стало известно, что самолет с Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя Суншань в 22:00 по местному времени (17:00 по мск). Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военных.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.