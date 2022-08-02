Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя

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Спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайбэя Суншань, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные. Возглавляемая Пелоси делегация, как ожидается, направится в отель Grand Hyatt.

В Сети появились кадры, как Пелоси спускается по трапу самолета.

Тайваньский информационный портал ETtoday ранее сообщил, что Пелоси на следующий день после прилета посетит законодательный совет республики, проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь. В тот же день она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.

Китайская сторона выступает категорически против возможного визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».