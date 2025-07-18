Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 15:47

В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС

Замглавы МИД Грушко: Россия допускает контрмеры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия может ввести контрмеры в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, соответствующее решение будет принято после анализа последствий новых ограничений для российской экономики, передает ТАСС.

Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры, — отметил Грушко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 18-й пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции, подчеркнув, что Москва рассматривает такие односторонние ограничения как нарушение международного права. Представитель Кремля также отметил последовательную антироссийскую позицию ЕС.

МИД РФ
санкции
Европа
контрмеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе Боголюбском
Милонов рассказал, стоит ли запрещать лабубу в России
В России захотели поддержать угольные компании
В Израиле раскрыли условие для возобновления операции против Ирана
В России хотят ввести штрафы за определенные фото в соцсетях
Baijiahao: Трамп недооценил Россию и навредил ультиматумом самому себе
«Должен обладать мужеством»: Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться
Замдиректора лицея избила сотрудницу ПВЗ Wildberries и попала на видео
Дети хотят в Россию, Пугачева в депрессии. Ждать ли ее развода с Галкиным
Молодые финны в панике бегут из армии из-за страха перед Россией
Впавшую в кому модель привезли в родной город из Китая
Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти
Украину предупредили о тяжелых временах из-за ультиматума Трампа
Появились кадры посадки первого за три года рейса из Москвы в Геленджик
В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС
Конфликт с Родниной, отъезд в США, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Зюганов обновляет КПРФ: партия меняется к выборам, при чем тут Прилепин
Калифорния подала в суд на Трампа
Мужчина «ушел в себя» на 10 дней из-за необычной травмы глаза
В США объяснили, почему Украина стала костью в горле Трампа
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.