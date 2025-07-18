В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС Замглавы МИД Грушко: Россия допускает контрмеры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Россия может ввести контрмеры в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, соответствующее решение будет принято после анализа последствий новых ограничений для российской экономики, передает ТАСС.

Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры, — отметил Грушко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 18-й пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции, подчеркнув, что Москва рассматривает такие односторонние ограничения как нарушение международного права. Представитель Кремля также отметил последовательную антироссийскую позицию ЕС.