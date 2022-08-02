Армия КНР начала военные учения вблизи Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня, сообщает Центральное телевидение КНР, ссылаясь на представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И. Силы республики проводят военно-воздушные и военно-морские учения к северу, юго-западу и юго-востоку от острова.

Вечером 2 августа Восточная зона боевого командования НОАК начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны Тайваня сообщили, что 21 самолет НОАК вошел в опознавательную зону тайваньских ПВО. В военном ведомстве указали, что среди самолетов, которые были замечены противовоздушными средствами, были ударные истребители J-11, J-16, самолет радиолокационного обнаружения KJ-500, а также транспортник Y-9.

Представители министерства уточнили, что власти Тайваня направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Ранее стало известно, что несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Пролет авиации КНР в агентстве связали с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.