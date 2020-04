Глава ВМС США ушёл в отставку на фоне скандала с авианосцем

Предшественник Макферсона Томас Модли подал в отставку после скандала вокруг увольнения капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье. Модли обвинил Крозье в недальновидности и назвал глупым. Это произошло после того, как командир отправил письмо с просьбой о помощи из-за вспышки коронавирусной инфекции на авианосце.

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4