Глава ВМС США ушёл в отставку на фоне скандала с авианосцем

https://static.news.ru/photo/79dc9398-7963-11ea-a65a-fa163e074e61_660.jpg Томас Модли Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер назначил заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона исполняющим обязанности министра американских Военно-морских сил.

Предшественник Макферсона Томас Модли подал в отставку после скандала вокруг увольнения капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье. Модли обвинил Крозье в недальновидности и назвал глупым. Это произошло после того, как командир отправил письмо с просьбой о помощи из-за вспышки коронавирусной инфекции на авианосце.

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4 — @EsperDoD (@EsperDoD) April 7, 2020

Крозье, вызвавший «ненужную панику», был освобождён от занимаемой должности. По данным источников газеты The New York Times, у него обнаружили коронавирус. Увольнение капитана оправдал глава Пентагона Марк Эспер. При этом Модли принёс извинения Крозье, его близким и экипажу. Он отказался от своих слов о глупости и наивности капитана. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам, писал NEWS.ru.