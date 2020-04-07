США

Глава ВМС США ушёл в отставку на фоне скандала с авианосцем

09:26, 08 апреля 2020 34
Томас Модли Томас Модли Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер назначил заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона исполняющим обязанности министра американских Военно-морских сил.

Предшественник Макферсона Томас Модли подал в отставку после скандала вокруг увольнения капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье. Модли обвинил Крозье в недальновидности и назвал глупым. Это произошло после того, как командир отправил письмо с просьбой о помощи из-за вспышки коронавирусной инфекции на авианосце.

Крозье, вызвавший «ненужную панику», был освобождён от занимаемой должности. По данным источников газеты The New York Times, у него обнаружили коронавирус. Увольнение капитана оправдал глава Пентагона Марк Эспер. При этом Модли принёс извинения Крозье, его близким и экипажу. Он отказался от своих слов о глупости и наивности капитана. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам, писал NEWS.ru.

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