Капитана американского авианосца сняли с должности за письмо о COVID-19

https://static.news.ru/photo/898a5132-7575-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Руководство Военно-морских сил США освободило Бретта Крозье от должности капитана авианосца Theodore Roosevelt. Это произошло после того, как направленное им в командование письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с заражёнными коронавирусом на борту утекло в СМИ.

О снятии Крозье с должности из-за его недальновидности сообщил исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли. Отставка капитана спустя два дня после обнародования письма стала ярким примером того, как пандемия COVID-19 бросает вызов американским институтам и организациям, даже привыкшим к опасным и сложным миссиям, отмечает Reuters.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт. При этом капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам, писал NEWS.ru.