Моряки с американского авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого произошла вспышка коронавируса, смогут сойти на сушу на острове Гуам. На берегу окажутся лишь те, кто не заражён COVID-19, пояснил губернатор Леон Герреро.
В ходе пресс-конференции он заявил, что военнослужащие в течение 14 дней пройдут карантин в свободных гостиничных номерах. Моряки должны будут ежедневно обследоваться. С борта авианосца хотят эвакуировать как можно больше людей,
24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды Theodore Roosevelt, сейчас заражены уже более 70 моряков. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт, писал NEWS.ru.
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