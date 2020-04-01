https://static.news.ru/photo/d5666e44-73f7-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

Моряки с американского авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого произошла вспышка коронавируса, смогут сойти на сушу на острове Гуам. На берегу окажутся лишь те, кто не заражён COVID-19, пояснил губернатор Леон Герреро.

В ходе пресс-конференции он заявил, что военнослужащие в течение 14 дней пройдут карантин в свободных гостиничных номерах. Моряки должны будут ежедневно обследоваться. С борта авианосца хотят эвакуировать как можно больше людей, передаёт CNN.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды Theodore Roosevelt, сейчас заражены уже более 70 моряков. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт, писал NEWS.ru.