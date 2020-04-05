У снятого с должности капитана авианосца США нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/7ae639b2-776d-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Коронавирус обнаружен у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье. Об этом сообщили источники газеты The New York Times.

Ранее Крозье сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ. Тогда исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подчеркнул, что появление таких писем в СМИ создает впечатление паники на флоте.

Отмечается, что симптомы у капитана появились ещё до того, как он покинул авианосец. Как сообщили источники, в данный момент уже экс-капитан находится в карантине на военно-морской базе на острове Гуам.

Как писал NEWS.ru, Крозье направил в Минобороны рапорт, в котором доложил, что на корабле невозможно создать условия для предотвращения распространения коронавируса, так как нет места для изоляции заболевших. Он также предложил полностью эвакуировать всех военнослужащих с корабля.