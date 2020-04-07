Глава ВМС США извинился перед уволенным капитаном авианосца

https://static.news.ru/photo/55680a5a-789c-11ea-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли принёс извинения Бретту Крозье, который был освобождён от должности капитана авианосца Theodore Roosevelt, а также его родным и экипажу.

Я не считаю, что капитан Бретт Крозье наивен и глуп, — приводит Reuters слова главы американских Военно-морских сил.

Ранее Модли обвинил капитана в недальновидности, а затем заявил, что не откажется от своих слов.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды авианосца Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

Капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности. По данным источников газеты The New York Times, у него обнаружили коронавирус.

Увольнение Крозье оправдал глава Пентагона Марк Эспер. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам. По последним данным, COVID-19 оказались инфицированы более 170 человек из состава экипажа, писал NEWS.ru.